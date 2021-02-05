Лерос об отключении пророссийских каналов: Не верьте! Это очередной шкурняк. После победы Байдена Зеленский пытается отвести удар от Ермака. ВИДЕО
Об этом в своем видеоролике заявил исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский неожиданно взялся за врагов Украины, открещиваясь от вмешательства Офиса Президента в выборы в США. Но я еще полгода назад заявил, что обнародование "пленок Байдена" было освячено именно в Офисе Президента. Более того Ермак постоянно контактировал с адвокатом Трампа Джулиани. ... А это видео тайной встречи Андрея Ермака с своетником Дональда Трампа, влиятельным лоббистом Брайаном Ланзой в Киеве. Это было время, когда команда Зеленского явно сделала ставку именно на Путина и Трампа, начав грязную кампанию против Байдена. Два года Зеленского все устраивало, но после победы Байдена Зеленский пытается замести следы и отвести удар от своего Ермака", - заявил Лерос.
"Мы провели расследование и выяснили, что основной организатор кампании против Байдена, господин Деркач при Зеленском очень хорошо себя чувствует. Он вместе с заместителем Ермака Олегом Татаровым контролирует главную монополию в энергетике, компанию "Энергоатом". Более того, именно эту монополию называют платой Зеленского за публикацию "пленок Байдена". Отдать такую стратегическую монополию не могли без согласования с Зеленским. Если господин Деркач делал свои пресс-конференции по "пленкам Байдена" не санкционировано с Офисом Президента. Зеленский сразу бы его снял с многомиллиардных потоков", - акцентировал Лерос.
"Именно Зеленский с Ермарком вмешались в американские дела. Это они должны нести персональную ответсвенность. Поэтому все их потуги сделать из себя патриотов выглядят жалко. Зеленского с Ермаком два года устраивало сливать Украину под Россию. Просто сейчас они чувствуют, что их задницы могут поджарить на сковороде. Поэтому не верьте! Это очередной шкурняк", - резюмировал Лерос.
"Сколько Зеленскому и Ермаку стоили "пленки Байдена"?
На примере только одной сделки мы увидели, как маржа 2,4 млрд грн осела у диверсантов страны агрессора.
Смотрите в выпуске.
Сразу после назначения господина Котина врио президента "Энергоатома", контроль за монополией начал осуществлять автор международного скандала - господин Деркач, назначив в руководящий состав компании своих людей.
Вице-президентами Энергоатома назначили:
Германа Галущенко, которого называют крестником Деркача и Якоба Хартмута, за которым тянется устойчивый кремлевский шлейф.
Еще одного давнего соратника Деркача Олега Бояринцева назначили руководить кадрами "Энергоатома",
а жену губернатора Киевской области Людмилу Володину назначили в "Энергоатом" исполнительным директором по правовому обеспечению.
Из-за этих махинаторов, ущерб "Энергоатома" за последние 7 месяцев составил 6-8 млрд грн.
Так куда делась прибыль компании, которая последние годы была прибыльной, спросите вы?
Прибыль перетекла к трейдерам олигархов.
Первое с чего начал "Энергоатом", после назначения на должность руководителя Котина и вице-президента Галущенко, это продавать электрическую энергию себе в убыток, причем от слова совсем.
"Энергоатом" продает электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализуют электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома".
Приведу вам пример:
Согласно уголовному делу НАБУ, 21 декабря 2020 вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене, причинив ущерб "Энергоатому" около 2,4 млрд грн!!!
Только по этой схеме у государства украли 2,4 млрд грн!!!
Владимир Зеленский, как так может быть, что еще в сентябре 2020 г господина Деркача посольство США назвало агентом российских спецслужб, который поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами уже 10 лет, но вам это не помешало отдать ему курировать стратегическую атомную монополию?
Почему не созываете СНБО этим диверсантам страны агрессора, потому что схватите себя за хвост?" - заявил Лерос.