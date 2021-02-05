"Зе! Санкции": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят закрытие каналов Медведчука

В пятницу, 5 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы: почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией, почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины?

Гости студии:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины; Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО; Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины; Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины; Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994); Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013); Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016); Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Олег Волошин, народный депутат, фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Никита Потураев, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики; Андрей Парубий, народный депутат, "Европейская солидарность", спикер Верховной Рады Украины (2016-2019); Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова; Андрей Билецкий, лидер партии " Национальный корпус".

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "Гордон"; Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; Татьяна Даниленко, журналист; Диана Панченко, ведущая телеканала NewsOne; Олесь Доний, политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов).