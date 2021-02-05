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Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Более 100 жителей Одессы пикетировали здание ГУ Нацполиции. Они требовали расследовать случаи жестокого обращения с животными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних месяцев мы зафиксировали ряд фактов, связанных с жестоким обращением с животными: отравление, избиения, убийства. Люди вызвали полицейских, которые приезжали на места происшествий, фиксировали факты. Но не видим результативности расследований. Так недавно, в частности, в селах Доброалександровка, Шомполы, где в собак стреляли, били их. Знаем, что начато производство разве что по событиям в Холодной Балке, где пьяный житель избил соседского пса Маркуса, который якобы подушил его кур", - отметила волонтер ОО "Animal SOS Одесса" Яна Титаренко.

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Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Полиция, защиты животных", "С жестокости к животным начинаются издевательства над людьми". Они требовали тщательного расследования и наказания для изуверов, которые убивают и калечат животных.

В числе собравшихся были представители различных зоозащитных организаций и групп, в частности, "Открытые клетки", "Закон природы", Animal SOS Odessa, "Собачий патруль. Одесса", "Кот и пес" и т. д. Также к общественникам присоединились волонтеры и обычные горожане.

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Письменное обращение участников акции переданы для реагирования руководству одесской полиции.

Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных 01
Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных 02
Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных 03
Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных 04

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ці люди - молодці!
    не байдужі
  • Sergej B.
    Животные лучше некоторых людей. Я вот так котиков и лис обожаю... Готов их променять на жену
  • Merkator_R
    Взагалі то треба не про домашніх собак і котів тему підіймати , а про безпритульних, яких в містах розвелося тьма і оті захисники розвозять по місту харчі та підгодовують їх, що веде до збільшення популяції. Страшно вийти з дитиною на вулицю, бо не всі собаки лагідні. Якось я сказав одному такому сердобольному захиснику- чого ти годуєш в мене під будинком цю свору - бери їх всіх до себе додому тай люби. А коли пси напали на дитину- то мер міста винуватий, подвійні стандарти.
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