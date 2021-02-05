Гражданская жена Козака Лавренюк купила в Москве квартиру за $13 млн, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наталья Лавренюк владеет квартирой площадью 657 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы. Тарас Козак не указывает Лавренюк в своей декларации.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Лавренюк стала владелицей квартиры в ЖК Knightsbridge Privat Park (Москва, улица Ефремова, 19) в марте 2020 года.

"Квартиры такой площади в комплексе, как говорится в официальной презентации Knightsbridge Privat Park, - это "респектабельные двухуровневые квартиры с собственными придомовыми участками земли - крайне редкий для Москвы тип предложений", - сообщают журналисты.

Также Лавренюк владеет в этом жилом комплексе 4 паркоместами и несколькими подвальными помещениями.

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В марте 2020 года, когда Лавренюк стала собственницей квартиры, за один "квадрат" на вторичном рынке в среднем просили почти полтора миллиона рублей - то есть, чуть меньше 20 000 долларов. Таким образом, стоимость ее квартиры на 657 квадратных метров составляла около 13 млн долларов.

"Эта сумма выше той, которую выделили в 2019 году из Дорожного фонда, чтобы в течение года ремонтировать дороги в Закарпатской области и более чем вдвое превышает ту, за которую продали стадион "Черноморец" в Одессе весной 2020 года", - говорится в расследованиях.

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Knightsbridge Privat Park состоит из четырех семиэтажных домов в английском неоклассическом стиле с закрытым парком площадью два гектара. Дома названы в честь английских династий - Тюдоры, Виндзоры, Ланкастеры, Стюарты. В официальном буклете сообщается, что дизайн комплекса разрабатывали известные компании, в том числе фирма племянника королевы Великобритании - Дэвида Линли.

Комплекс также известен тем, что в нем живет российская властная элита. Журналисты-расследователи находили там квартиру руководителя "Почты России" Николая Подгузова (386 кв.м.) и сестры главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина (170 кв.м.). Однако площадь квартиры гражданской жены нардепа Козака значительно превышает размеры помещений российских чиновников в этом комплексе.

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"Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никак не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния. Потому что юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в свою декларацию об имуществе и доходах, хотя этого требует закон", - говорится в расследовании.

"Схемы" обратились к СНБО с вопросом о том, планируют ли власти обнаружить все имущество и бизнес, связанные с Тарасом Козаком, чтобы распространить санкции и на них. Ответа до эфира редакция не получила.

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Осенью 2019 года "Схемы" установили, что у народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака есть гражданская жена Наталья Лавренюк. Они вместе путешествуют, посещают праздники, делят общий быт и воспитывают общего ребенка.

При этом Козак не вносит в декларацию сведения о Лавренюк, ее имуществе и доходах.

Наталья Лавренюк владеет общим нефтяным бизнесом в России с супругами Виктором Медведчуком и Оксаной Марченко. Ей также принадлежит многочисленное имущество в Украине.

Журналисты обратились за комментариями к народному депутату и Натальи Лавренюк, однако ответов пока не получили.