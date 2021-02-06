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"Закройте российскую помойку!", - акция под офисом телеканала "НАШ" окончена. Конфликтов не наблюдалось. ВИДЕО

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Сегодняшняя акция под офисом телеканала "НАШ" по ул.Жилянской в Киеве прошла спокойно. Конфликтов и столкновений не наблюдалось.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего" и "Сокола", которые требовали заблокировать работу телеканала.

В ходе акции в спор с собравшимися вступила сторонница пропагандистского телеканала. Однако вскоре ее увела полиция. 

В конце акции протеста активисты скандировали "Закройте российскую помойку!!!".

Напомним, что 4 февраля активисты также проводили акцию протеста под телеканалом "НАШ". Тогда были зафиксированы потасовки с полицией. 4 участников правоохранители доставили в управление полиции.

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    "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4475 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 5277
  • Гыг с Вами
    если закрывать-то всю помойку...полумеры ни к чему не приведут
  • Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
    важливе зауваження: Українці в жодному разі не повинні називати москалів / московитів / москвинів - мешканців Московії / Московщини нашими власними назвами: росіяни, рускіє, а також і країну ворога - Росією, а мову - російською. Якщо ми так кажемо, то цим визнаємо їхнє незаконне право претендувати на нашу історію, а отже - на нашу землю! Тому дуже важливо вживати по відношенню до них лише терміни: москалі, московити, москвини; країна їхня - Московія, Московщина, а мова їхня - московська. Українці, поважайте себе, свою історію, культуру і мову!! Вивітрюйте з московських макітр думки про те, що Русь-Україна - то їхня ісконная родіна.
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