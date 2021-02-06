"Закройте российскую помойку!", - акция под офисом телеканала "НАШ" окончена. Конфликтов не наблюдалось. ВИДЕО

Сегодняшняя акция под офисом телеканала "НАШ" по ул.Жилянской в Киеве прошла спокойно. Конфликтов и столкновений не наблюдалось.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего" и "Сокола", которые требовали заблокировать работу телеканала.

В ходе акции в спор с собравшимися вступила сторонница пропагандистского телеканала. Однако вскоре ее увела полиция.

В конце акции протеста активисты скандировали "Закройте российскую помойку!!!".

Напомним, что 4 февраля активисты также проводили акцию протеста под телеканалом "НАШ". Тогда были зафиксированы потасовки с полицией. 4 участников правоохранители доставили в управление полиции.