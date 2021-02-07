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Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На предприятии в Хмельницкой области в результате оползня в силосной яме погиб человек и еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"7 февраля в 12:40 на линию Службы спасения "101" поступило сообщение, что в с. Поляхова Теофипольского района на предприятии произошло смещение в силосной яме, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. На момент их прибытия в месте обвала находились три человека. Пострадавших передали медикам.

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В результате происшествия травмированы двое мужчин, 1960 г.р. и 1964 г.р., еще один 1986 г.р. погиб на месте. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС 01
Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС 02
Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС 03
Один человек погиб, двое пострадали под завалом силоса в Хмельницкой области, - ГСЧС 04

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Топ комментарии

  • Gembel Basil
    Нещасні сільські роботяги, шкода їх. Яка там ТБ у приватників, послали підкопувати замерзлу гору силосу - лід розбили і вся гора на них звалилась. Якщо село далеко від міста, роботи нема, а ще чоловіки "з низькою соціальною відповідальністю" - то діватись нікуди, працюють за мізер, та й коло хати.
  • Welt Schmerz
    Багато речовин можуть бути небезпечними. Ось премія Дарвіна за 2001 рік:

    Стив Коннер
    За 2001 год главным претендентом на премию стал Стив Коннер, смотритель одного из калифорнийских зоопарков. Он скормил слону двадцать две дозы сильнейшего слабительного для животных, а потом близко подошел к нему сзади, чтобы посмотреть, как оно действует. Через несколько минут Стив погиб под центнером слоновьего навоза.
  • Біле Пальто
    Кричуще порушення правил ТБ- саме так працює природній відбір.
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