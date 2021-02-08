Проект "Без цензуры": "Россиянин, вали домой!". Как ЗЕ-власть хочет позволить оккупантам остаться в Крыму. ВИДЕО

Кто подменил Владимира Зеленского? Кому удалось убедить президента, что поиски мира в глазах Путина ему не помогут? А главное – почему не стоит очаровываться неожиданным милитаризмом команды Зеленского и где искать подвох? А подвох есть!

И о нем сегодня – в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

После закрытия пророссийских медиа-помоек кажется, что Владимир Зеленский вынужден идти по пути ненавистного Порошенко, но очаровываться рано. Потому что есть куча тревожных процессов.

Так глава Минреинтеграции Украины Алексей Резников на днях высказался о судьбе переселенных в Крым россиян после деоккупации. Мол, если захотят легально жить на территории Украины, то могут оставаться. И здесь есть очень много "но".

Во-первых, не так давно на заседании ООН представитель Украины Сергей Кислица прямо назвал искусственные демографические изменения, которые россияне делают в Крыму, огромной проблемой. Россия сознательно вытесняет украинское население с нашего же полуострова.

Во-вторых, за семь лет оккупанты завезли, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона людей! И все они - по мнению Резникова - могут просто взять и остаться в Крыму? ДЛЯ ЧЕГО? Чтобы при первой же возможности кричать "Путин, войди война"? Неужели жизнь действительно так ничему не учит?!

Чем было переселение российских "новых русских" в украинский Крым? Для чего нам повторять ошибки прошлого и закладывать бомбу замедленного действия под самих себя на будущее?

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Напомним, глава Минреинтеграции Украины Алексей Резников заявил, что Украина не планирует после деоккупации Крыма принудительно выселять оттуда переехавших граждан Российской Федерации.