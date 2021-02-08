"Северный поток-2" - едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином, - Кулеба. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.
Глава МИД упомянул о позиции США, где говорят, что Nord Stream 2 - это не только безопасность Украины, но и атлантическая безопасность.
Однако, по словам Кулебы, Nord Stream 2 - едва ли не "один-единственный ключевой вопрос, по которому у нас противоположные взгляды" с Германией.
"Более того, проблема "Северного потока-2" и в Европе является острой. И ЕС разделился. Одни страны поддерживают этот проект, другие выступают против него. Германия, безусловно, настаивает на завершении реализации этого проекта. Но наши интересы четкие. И позиция наша очень четкая по этому поводу. Будем работать", - заверил глава МИД.
Он отметил, что "мы видим много случаев, когда Германия слышит беспокойство Украины по другим вопросам и учитывает наши интересы".
К тому же, по словам Кулебы, "меняется, во-первых, зависимость Германии от российского газа; во-вторых, меняется энергетический баланс в самом ЕС".
Как известно, 94% спорного трубопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией длиной 1234 км и стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км - по 75 км на обеих линиях. Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 г. из-за объявленных США санкций. Российская сторона пытается найти пути завершить строительство собственными силами, но западные компании из-за санкций отказываются сертифицировать и страховать газопровод.