Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал. ВИДЕО камер наблюдения

В ночь на 7 февраля на мосту Патона в Киеве произошло ДТП с пострадавшим. Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

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"Ночью патрульные получили вызов на ДТП с пострадавшими на мосту Патона. Автопатруль немедленно отправился на место, где обнаружил поврежденный отбойник и автомобили Skoda, Subaru и ВАЗ.

На месте происшествия находились два водителя и пострадавший - пассажир автомобиля ВАЗ. Водителя же ВАЗа на месте не было.

Инспекторы немедленно обратились к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения и получили фото водителя. Удалось также проследить его маршрут до Русановского бульвара. Меньше 10-ти минут понадобилось патрульным, чтобы вернуть беглеца на место происшествия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиру автомобиля ВАЗ понадобилась помощь врачей, мужчину госпитализировали.

"Водитель автомобиля ВАЗ прошел освидетельствование на состояние опьянения в специализированном учреждении. По заключению врача, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в полиции.

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