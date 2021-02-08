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Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального. ВИДЕО

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Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вместо ролика на Youtube сейчас информация о том, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав пользователя ViacomCBS.

Youtube заблокировал ролик Я позвонил своему убийце. Он признался в видеоблоге Навального 01

Напомним, что в этом ролике Навальный в телефонном разговоре представился сотруднику ФСБ, который участвовал в операции по его отравлению, военному химику Константину Кудрявцеву помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и расспрашивал о подробностях происшедшего.

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Топ комментарии

  • Арен Гаспарян f57f273e
    Где там модерация происходит?В Москве?
  • Ksenia VB
    Вони перекладають на англійську ?
    Та ні.
    снговський ютюб модерують москалі.
  • Rino Onix
    А эти три канала что под санкциями заблокировали уже или нет?
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