Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального. ВИДЕО
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Youtube заблокировал ролик "Я позвонил своему убийце. Он признался" в видеоблоге Навального.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вместо ролика на Youtube сейчас информация о том, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав пользователя ViacomCBS.
Напомним, что в этом ролике Навальный в телефонном разговоре представился сотруднику ФСБ, который участвовал в операции по его отравлению, военному химику Константину Кудрявцеву помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и расспрашивал о подробностях происшедшего.