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В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен. ВИДЕО

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Сотрудники полиции в Николаеве задержали мошенника, который только за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Преступник действовал по схеме "ваш родственник попал в ДТП", а его жертвами становились пожилые люди. Под видом помощника врача, злоумышленник приходил к своим жертвам и забирал все ценности, которые якобы необходимы для "лечения родственников".

По данным полиции, задержанный причастен, как минимум, к 30 эпизодам мошенничества.

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Топ комментарии

  • Dack Cloud
    за сутки нагрел десятки граждан - мама дарагая! У Миколаєві поліція затримала шахрая, який за одну добу відібрав у своїх жертв майже 350 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 5622

    вот теперь вам понятно малята, почему наш мудрый нарид выбирает себе в президенты по телевизору одного проходимца вслед за другим ?
  • Valery Greff
    Как дети...

    В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 4993
  • Меркава
    Ще б таке населення влада не розводила. ><
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