В Николаеве полиция задержала мошенника, который за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен. ВИДЕО
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Сотрудники полиции в Николаеве задержали мошенника, который только за одни сутки отобрал у своих жертв почти 350 тысяч гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
Преступник действовал по схеме "ваш родственник попал в ДТП", а его жертвами становились пожилые люди. Под видом помощника врача, злоумышленник приходил к своим жертвам и забирал все ценности, которые якобы необходимы для "лечения родственников".
По данным полиции, задержанный причастен, как минимум, к 30 эпизодам мошенничества.