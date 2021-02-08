Вакцинация от коронавируса граждан Украины с оккупированных территорий предусмотрена на третьем этапе в апреле, - Ляшко. ВИДЕО

Граждане Украины, которые живут на временно оккупированных территориях, смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на форуме по вопросам коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

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"Люди, которые по вынужденным причинам оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа. Для них будет действовать такая же ситуация записи, как и для всех других украинцев. Через портал они должны знать, где и в какой день они могут сделать прививку. Их будем прививать мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем - кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки. Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 +8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки", - рассказал Ляшко.

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По словам Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий будет зависеть от графика поставки вакцины в Украину. Ориентировочно - это апрель 2021 года.

Вакцинами с условием хранения +2 +8° являются такие вакцины, как Astra Zeneсa и Sinovac. Первую Украина должна получить в рамках инициативы COVAX, вторую - Украина закупила у китайского производителя.