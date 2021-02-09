ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус. ВИДЕО

Председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отмечает, что генерирующие компании любых форм собственности не смогут прекратить производить электроэнергию по желанию их владельцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Герус заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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"Хочу всех успокоить. Электроэнергия есть, свет есть. Они будут и сегодня, и завтра. Ведется работа, как действовать в этой сложной ситуации, чтобы у всех был свет", - отметил Герус, комментируя ситуацию в энергосистеме Украины по состоянию на начало февраля, когда на складах ТЭС отсутствует уголь, а 10 энергоблоков вышли в аварийный ремонт.

Он отметил, что предохранителем этому являются, во-первых, лицензионные условия.

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"Компания не может прекратить производить электроэнергию. У всех есть проданная электроэнергия на будущее. Те объемы, которые проданы, должны быть выработаны. Второе - есть лицензионные условия. Это правила игры, которых должны придерживаться участники рынка. У нас за нарушение лицензионных условий НКРЭКУ имеет право налагать санкции. Также есть системный оператор "Укрэнерго", который имеет право давать станциям команды на включение", - отметил Герус.

Председатель парламентского комитета отметил, что государство заботится о диверсификации источников генерации и о бесперебойном снабжении энергии.

"Есть государство, которое заботится о резерве, чтобы были альтернативы. Сейчас есть импорт, который составляет около 2%. То все, что не покрывает наша украинская генерация, покрывает импорт", - сказал Герус.

Ранее сообщалось, что в аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС.

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