ТЭС не смогут прекратить производство электроэнергии по собственному желанию, - Герус. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Герус заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Хочу всех успокоить. Электроэнергия есть, свет есть. Они будут и сегодня, и завтра. Ведется работа, как действовать в этой сложной ситуации, чтобы у всех был свет", - отметил Герус, комментируя ситуацию в энергосистеме Украины по состоянию на начало февраля, когда на складах ТЭС отсутствует уголь, а 10 энергоблоков вышли в аварийный ремонт.
Он отметил, что предохранителем этому являются, во-первых, лицензионные условия.
"Компания не может прекратить производить электроэнергию. У всех есть проданная электроэнергия на будущее. Те объемы, которые проданы, должны быть выработаны. Второе - есть лицензионные условия. Это правила игры, которых должны придерживаться участники рынка. У нас за нарушение лицензионных условий НКРЭКУ имеет право налагать санкции. Также есть системный оператор "Укрэнерго", который имеет право давать станциям команды на включение", - отметил Герус.
Председатель парламентского комитета отметил, что государство заботится о диверсификации источников генерации и о бесперебойном снабжении энергии.
"Есть государство, которое заботится о резерве, чтобы были альтернативы. Сейчас есть импорт, который составляет около 2%. То все, что не покрывает наша украинская генерация, покрывает импорт", - сказал Герус.
Ранее сообщалось, что в аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС.