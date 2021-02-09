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Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться: мы видим стабилизацию ситуации, - Степанов. ВИДЕО

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Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться, уменьшается и количество госпитализаций, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"На минувшей неделе выявлено 25,5 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, что меньше, чем на предыдущей неделе (27,157 тыс. случаев). Если посмотреть на статистику, то мы видим стабилизацию ситуации. Например, в первую неделю декабря выявили 89 тыс. случаев заболеваемости. То есть в три раза сократилась заболеваемость. Также меняется ситуация с количеством госпитализированных – в первую неделю декабря их было около 28 тыс., а по состоянию на понедельник 17,911 тыс. человек в медучреждениях", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, растет количество тестирований на антиген. "За неделю провели 144,248 тыс. ПЦР-тестирований. Также растет количество тестирований экспресс-тестами на антиген – провели 52,222 тыс. исследований, что на 20 тыс. больше чем на предыдущей неделе. Украина обеспечена тест-системами",- сказал он.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Тут вашої заслуги нема. Українці без нормальної медицини і вакцинації виробили колективний імунітет, як це було в середні віки. Частина населення вимерла, частина підірвала здоров"я, частина вижила за рахунок імунітету.
  • Привет
    И это без вакцины...а вы представляете что будет после того как осел со степашкой за вакцину договорятся...?? Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться: мы видим стабилизацию ситуации, - Степанов - Цензор.НЕТ 6920
  • Aleksei Pravdin
    в ноябре 2020 зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года - на 35%, до 63,44 тыс. человек. Это примерно на 20 тысяч человек больше чем в 2019 году. По декабрю цифры пока не публикуют, но судя по динамике не сильно будут отличаться. Уже 9 февраля, а статистика не может про суммировать. В Рашке уже январь посчитали
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