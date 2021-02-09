Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
"Уверен, что в этом году мы все увидим введение законодательства и такой накопительной пенсионной системы в Украине", - заявил премьер-министр.
Глава правительства подчеркнул, что введение накопительной пенсийснои системы имеет за собой две основы: обеспечение достойной пенсии гражданам и в будущем всем украинцам, также это элемент инвестиции в экономику.
Ранее сообщалось, что если закон о накопительной пенсионной системе удастся принять в 2021 году, то с 1 января 2023 года все украинцы младше 50 лет начнут накапливать пенсионные отчисления на своих индивидуальных счетах.