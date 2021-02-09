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Накопительную пенсионную систему введут в 2021 году, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Введение накопительной пенсионной системы - это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, правительство разработало с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.

"Уверен, что в этом году мы все увидим введение законодательства и такой накопительной пенсионной системы в Украине", - заявил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что введение накопительной пенсийснои системы имеет за собой две основы: обеспечение достойной пенсии гражданам и в будущем всем украинцам, также это элемент инвестиции в экономику.

Ранее сообщалось, что если закон о накопительной пенсионной системе удастся принять в 2021 году, то с 1 января 2023 года все украинцы младше 50 лет начнут накапливать пенсионные отчисления на своих индивидуальных счетах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики

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Топ комментарии

  • Tat Prut
    Вспомните про судьбу сберегательных книжек в союзе... освободите меня от налогов и я сам позабочусь о своей старости, не надо мне помогать!
  • бостууга
    А приватними пенсійними фондами будуть керувати ті, хто свого часу створював довірчі трасти та кредитні спілки...
  • Денис Шпортун
    Как можно что-то копить в стране в которой государственное планирование краткосрочное? Где инфляция в год больше 20%?
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