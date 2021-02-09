Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%: "Ставку нужно снижать еще больше". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсирует в январе-июне 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - сказал он в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Премьер отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жилье станет доступным для украинцев, - Шмыгаль о постановлении Кабмина об ипотеке под 7% годовых

По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - пояснил он.