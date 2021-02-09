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Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%: "Ставку нужно снижать еще больше". ВИДЕО

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсирует в январе-июне 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - сказал он в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком.

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По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - пояснил он.

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Топ комментарии

  • Tat Prut
    Шо то от этого хфорума так съездом КПСС потянуло... светлое будущее не за горами, товарисчи!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Бо то такий самий популізм. Тут економіки немає. Іпотека 5 відсотків при інфляції у двозначних числах - це як черв у совку на безкоштовну квартиру. На всіх е вистачить. А за тих, кому вистачило, платять ті, що в черзі. До речі, черга могла тривати і 20 та більше років.
  • Олег Сидоренко 733a3033
    цікаво, на кого це розраховано..за час правління зебілів доходи за депозитами значно впали (наприклад у доларах та євро до 0,5 річних)..звісно, що банки не видають кредити з власних коштів, а надають з залучених..питання - хто у здоровому глузді буде ризикувати та класти кошти на депозит?
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