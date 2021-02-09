Новости

На улицах столицы работает более 450 единиц спецтехники, - Кличко. ВИДЕО

350220
Мэр Киева Виталий Кличко показал, как расчищают снег в Киеве.

Видео Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает его официальный сайт.

"Уже почти сутки продолжается снегопад в столице. Ночью, по прогнозам синоптиков, непогода усилится. Снег будет идти и в следующие несколько дней. Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает. Хотя с прошлой ночи на улицах города работает более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке", – отметил в заметке к видео мэр столицы.

Он отметил, что поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

"Поэтому можно, конечно, быть недовольными стихией, жаловаться на городские службы и при этом не прислушиваться к рекомендациям и предупреждениям. Но я еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город частным транспортом, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома – на дистанционном обучении. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы жизнедеятельность города не прекращалась. И следующие несколько дней будут сложными. Поскольку стихия не отступает", – подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что сильные снегопады охватили не только Украину, но и Европу. Стихия парализовала часть Германии, Польши, сложная ситуация и в Нидерландах.

"Призываю всех киевлян быть сознательными и осторожными. Если есть такая возможность, оставайтесь дома. Если надо ехать на работу, воспользуйтесь общественным транспортом. А если уж выехали на авто, передвигайтесь и паркуйтесь с соблюдением правил! Потому что спецтехника не умеет убирать снег в воздухе", – отметил Виталий Кличко.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Михаил Парфененко
    Віталій Владімирович! Або Вас тупо обманюють Ваші підлеглі, або Ви самі хочете бути обманутим. З 7-50 годин до 11-50 годин я проїхав пів Києва і тільки по пр. Перемоги і вул. Кирилівській бачив, що мабуть проїздила якась авто і щось чистила, а такі вулиці як Ольжича, Сирецька, Парково-Сирецька, Василенко, Стражеско, Героїв Севастополя, Донця, Гарматна не то щоб очищувача, даже солепосипалки з учорашнього дня не було. А ось паливо і сольоматеріали списали мабуть з п'ять тисяч тон.
  • Алла Ника
    звісно - не вір своїм очам, а вір тому що прочитав Кличко...
  • Иван Петрович Сидоров
    що прочитав Кличко/ Кличко не только читает. Он умеет А кто умеет -тот делает. Кто не умеет-учит как делать. Украинская экономическая стратегия-2030 будет основываться на 30-ти векторах, - Шмыгаль/ Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ 12.05.20. Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер. Зато: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости