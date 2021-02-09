Проект "Без цензуры": Как Нестор Шуфрич спасает инфочертей? ВИДЕО

Как медиа-бордели Медведчука оригинально протестуют против закрытия? Кто их защищает, прикрываясь свободой слова и словом "журналистика"? И при чем тут Нестор Шуфрич? Об этом в бескомпромиссном и разоблачительном "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Один из видных членов ОПЗЖ и экс-регионал Нестор Шуфрич во главе парламентского комитета по вопросам свободы слова (нонсенс, да?) защищал российских пропагандистов. Да и вообще Шуфрич последние семь лет без остановки врет про "гражданскую войну" на Донбассе и, конечно, не признает Россию агрессором!

Кто такой Нестор Шуфрич? Почему он возглавляет комитет по свободе слова? Жареные факты, чистые фейки и еще куча причин, почему он не должен был бы этого делать, обоснованные цитатами самого же Шуфрича.

Вспоминаем, что говорил Нестор Шуфрич о России, Украине, войне на Донбассе, как откровенно и нагло врал в эфире у российских пропагандистских телеканалов! И ищем ответ на сакральный вопрос: что он вообще делает в украинском информационном пространстве? И что нам делать с ним?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".