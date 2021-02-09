Обледеневшие дороги в России посыпают мышьяком и свинцом. ВИДЕО

Вместо реагентов в российской Воркуте дороги посыпают шлаком котельных. Из-за этого мышьяка в почве в городе в 4,4 - 6 раз больше, чем допускают нормативы. Также земля там загрязнена свинцом, медью и никелем.

Об этом сообщает российское интернет-издание Mash, информирует Цензор.НЕТ.

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"Местные активисты провели исследование: взяли пробы почвы и отходов ТЭЦ-2, которые свозят на хранение к шахте "Воркутинская". Нашли в них сильное загрязнение тяжелыми металлами. Но это полбеды, хуже то, что этими шлаками в городе покрывают дороги. Машины ездят по ним и превращают в пыль — в итоге над Воркутой стоит токсичный смог. Когда все тает — остатки со снегом разносятся по городу и попадают в реки", – пишет издание.

Активист Эдуард Петров рассказал, что содержание мышьяка в почве в Воркуте превышает норму в 4,4–6 раз, содержание свинца, никеля и меди находится на верхней границе нормы.

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"Специалисты говорят, что все это чревато болезнями лор-группы и онкологией. Но муниципалитет утверждает, что шлаки относятся к пятому (самому низкому) классу опасности. Поэтому менять реагент на безопасный никто не будет. Заявления активистов остаются в игноре. Кровью кашлять начнете — тогда и приходите", – отмечает Mash.