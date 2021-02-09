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Российские пожарные приехали уничтожить надпись "Навальный", сделанную на льду речки Фонтанки в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

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Российские пожарные выехали для уничтожения надписи "Навальный", которую неизвестные сделали на льду речки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "спецоперации" начала спецоперации опубликовала на своей странице в соцсети юрист российского "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.

На записи видно, что экипаж пожарной машины развернул шланги и готовится, вероятнее всего, смыть надпись.

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Топ комментарии

  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебили,б###ь!"
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Зимняя развлекуха в лапотном сцарстве.
  • Харьковский украинец
    Ну, что же, вот и рождается Сим Симыч Карнавалов. Про того тоже то тут то там надписи появлялись. А вы говорите, что москва 2042 - это фантазия Войновича. Нет, он таки был прав ...
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