Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине". ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского института нацпамяти (УИНП), на этот раз вниманию общественности представили исторический экскурс в "родовое наследство", где было много национальных меньшинств, в частности украинское казачество, которое непосредственно влияло на развитие юга Украины.
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Достаточно сказать, что на территории, которая была подконтрольна крымскому хану и Османской империи, еще в XVII веке между Южным Бугом и Днестром было четыре района, населенных именно украинским населением. Именно поэтому в те времена появилось название "Ханская Украина". Все это происходило задолго до 1789 года, когда войска Российской империи при поддержке опять же украинского казачества захватили крепость Хаджибей. Ролик в очередной раз отменяет исторический миф о землях, которые принадлежали Российской империи.
"Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ганщине - это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории - Едисан, - рассказывает начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк. - Но исследования, которые провели наши ученые, в очередной раз подтвердили существование украинского наследия на юге нашей страны".
Инициатором и координатором информационно-просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти. Консультантами в ролике выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Владимир Полторак, доцент Стамбульского и Южноукраинского педагогического университетов Александр Середа, профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук.