Новости

Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине". ВИДЕО

1316290
В Одессе в рамках проекта "Украинский юг" презентовали пятый, заключительный, ролик из цикла краеведческих лекций, которые рассказывают историю образования Ханской Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского института нацпамяти (УИНП), на этот раз вниманию общественности представили исторический экскурс в "родовое наследство", где было много национальных меньшинств, в частности украинское казачество, которое непосредственно влияло на развитие юга Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Одессе не два века, а более шести", - институт Нацпамяти выпустил ролик об истории южного города. ВИДЕО

Достаточно сказать, что на территории, которая была подконтрольна крымскому хану и Османской империи, еще в XVII веке между Южным Бугом и Днестром было четыре района, населенных именно украинским населением. Именно поэтому в те времена появилось название "Ханская Украина". Все это происходило задолго до 1789 года, когда войска Российской империи при поддержке опять же украинского казачества захватили крепость Хаджибей. Ролик в очередной раз отменяет исторический миф о землях, которые принадлежали Российской империи.

"Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ганщине - это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории - Едисан, - рассказывает начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк. - Но исследования, которые провели наши ученые, в очередной раз подтвердили существование украинского наследия на юге нашей страны".

Инициатором и координатором информационно-просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти. Консультантами в ролике выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Владимир Полторак, доцент Стамбульского и Южноукраинского педагогического университетов Александр Середа, профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук.

Также смотрите: Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко. ФОТОрепортаж

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Pavel Dmitryuk 6ed28fcf
    Слава Украине, смерть Московии !
  • Elvic Vic
    Тема ця дуже актуальна й важлива для розуміння того , що ніякої Новососії ніколи не існувало й що величезній черзі на аутохронність в Таврії , Криму , усьому північному Приазовві московити останні й вже після ромів , іудеїв (кримчаки й караїми) й поляків . А перші в цій черзі : кримські татари й українці . На превеликий жаль в фільм цей не війшов важливий епізод історії , коли московський цар Петро був рзобитий під Азовом в щебень й потрапив у полон до кримського Хана (Катька Перша викупила за діамант) . Кримське Ханство нажаль випадає з головного контексту фільма , а було спрощення (для широкого загалу) до османів . А в реальності Кримське Ханство було лише номінальним васалом османів й требо сказати дуже непокірливим й самостійним . Тобто козаки завжди співпрацували ні з султаном в Істамбулі , а з ханами . Й договори складали - теж . Й так історично склалося йще з часів скоріше казкового персонажа Мамая -- чито якогось невідомого узурпатора в Золотій Орді з Криму , чито найманьця венеційских колонистів (в Криму) , чито кращура "козацького роду" якому нема переводу . Тоді йще згадки не було проякихось османів , хан улуса Джучи Тахтомиш воював з самозванцем Тамірланом ... А з Криму до Московії завітав з Криму Мамай від якого заляканний усіми Дмитро Донського й його патрона Тахтомиша ледь-ледь відбилися так й не зрозумів остаточно ким був той Мамай й чому його нащадки московитів назвали лідером Улуса Джучи , якщо він не був , а ні чингізітом (на відміну від Тахтомиша (й Доньского також) , а ні навіть темником . Але на відміну від історичної постаті-самозванця - Тімура ніколи не брав , а ні Багдаду, а ні Бухари , а ні Самарканда . Але інший аргумент дуже важливий -- Тімур загнав Тахтомиша (законого чингізіта) аж до Тобольської тайги , холодною зимою дойшов до Волги й Дону без жодного спротиву . Але до земель , які йще тоді були частиною Улуса Джучі , а через 50 років остоточно оформляться як Кримське Ханство навіть не спробував добратися . Але ж воно з"явилося на мапі кілька десятиліть раніше за 1453 рік , коли османи захопили Константинопіль . Й саме це теж зумовило величезну аутономність цього Ханства від Істамбулу . Й в усіх війнах імперії скоріше татари допомогали тюркам в їх війнах , ніж де-небуть турецькі загони приймали участь в війнах кримських Ханів .

    Требо розуміти контекст йще такий , що в середньовіччі не було національного питання , а мотивами були виключно релігійні й феодально-іерархічні . Це аспект дуже допоможе в розумінні , на якому грунті виниколо козацтво . Православвя - це перший фактор й другий - воля від будь якої феодальної залежності . Кров , етнічне походження , родовитість -- не мали значення . Й тільки з точки зору теорії верогідності можно припустити , що значна більшість козаків походили з русинів (протоукраїнців) , а меньшість з прийнявших православвя нащадків кипчаків (половців) . Розумово , в козаки приймали усіх сильних й вільних , хто мав бажання буди добрим воїном й христіянином ... Так й потрапив в фолькльор вже сучастних українців такий канон національної красуні як "чорноброва й караока" . Бо кримські татари для українців не тільки давні сусіди , але й дальні родичі -- як певна частина національного етногенезу ...
  • Яр Холодний
    А знаєш різницю між роботою Капранових і роботою "інститутських"? Останні "за базар відповідають"... Юридично... Їх праця є науковою, такою, що опирається на історичні документи, а не на "казки дідуся Панаса"... З усією повагою до Капранових, що популяризують і доносять до людей справжню історію України - честь їм і хвала за це, їх "випуски" не можуть буть джерелом наукових знань, на яке можна послаться - надто вже там багато "вольностей", не підтверджених фактами... Продивився їх "випуск", стосовно "трьох богатирів". Про Поповича нічого не скажу - слабенько сам знаю, та й версія у мене інша є, стосовно його походження. Однак, "ляпнуть" про походження княжої древлянської династії Ніскиничів, що зафіксована в чеських (моравських) літописах, від назви села - це "занадто"... Був же не тільки "Рюрик" - засновник варяжської династії, але і "Кий" - засновник полянської династії "Києвичів", останніми потомками яких були Аскольд і Дір. А був і "Ніскиня" - родоначальник династії "Ніскиничів", останніми потомками якої були новгородські посадники "Добриничі", що дожили трохи не до розгрому Новгородської республіки московитами... Якраз Мал - керівник повстання, що стратило Ігоря, і його діти - Мала, мати Володимира І, і Добриня, були наставниками Князя-хрестителя. Саме тому його потомки, у "Слові о полку Ігореве..." титулуються не "Перуновими онуками", як титулувався Святослав, а "Даждьбожими", тобто титулатурою династії "Ніскиничів"... Є таке право монархів, згідно з династичним правом - мінять династію... Георг V, наприклад... Він не британець, не "Віндзор", за походженням, а німець. "В 1917 р. назва Саксен-Кобург-Готської династії була офіційно змінена на Віндзорську через антинімецькі настрої в роки Першої світової війни".
    Про Муромця теж є до Капранових претензії...
    У кожного - своя "ніша" знань. У мене на полиці, поряд, стоять дві книги - "Біблія", і "Біблія для дітей". Суть їх однакова. А тексти написані "різними мовами". Перша - для "дорослих", друга адаптована для дітей... "Випуск" Капранових - та сама "адаптована" версія, розрахована на непідготовлену, в історичному аспекті, аудиторію...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости