Институт нацпамяти представил ролик о "Ханской Украине". ВИДЕО

В Одессе в рамках проекта "Украинский юг" презентовали пятый, заключительный, ролик из цикла краеведческих лекций, которые рассказывают историю образования Ханской Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского института нацпамяти (УИНП), на этот раз вниманию общественности представили исторический экскурс в "родовое наследство", где было много национальных меньшинств, в частности украинское казачество, которое непосредственно влияло на развитие юга Украины.

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Достаточно сказать, что на территории, которая была подконтрольна крымскому хану и Османской империи, еще в XVII веке между Южным Бугом и Днестром было четыре района, населенных именно украинским населением. Именно поэтому в те времена появилось название "Ханская Украина". Все это происходило задолго до 1789 года, когда войска Российской империи при поддержке опять же украинского казачества захватили крепость Хаджибей. Ролик в очередной раз отменяет исторический миф о землях, которые принадлежали Российской империи.

"Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ганщине - это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории - Едисан, - рассказывает начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк. - Но исследования, которые провели наши ученые, в очередной раз подтвердили существование украинского наследия на юге нашей страны".

Инициатором и координатором информационно-просветительской кампании выступил Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти. Консультантами в ролике выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Владимир Полторак, доцент Стамбульского и Южноукраинского педагогического университетов Александр Середа, профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета имени Мечникова Тарас Гончарук.

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