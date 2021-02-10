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Мураев рассказал, как боролся с Медведчуком за финансирование Кремлем для ведения пророссийской политики в Украине. ВИДЕО

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Бывший нардеп-"регионал" Евгений Мураев, владеющий пророссийским телеканалом "Наш", рассказал о том, как проиграл куму Путина Виктору Медведчуку борьбу за влияние на пророссийские силы в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с объяснениями Мураева опубликовал журналист Денис Казанский.

"После того, как на каналы Медведчука были наложены санкции, соратники из пророссийского лагеря кинулись… нет, не поддерживать Медведчука. А радостно пинать его вслед за Зеленским. Например, Евгений Мураев в эфире своего телеканала "Наш" по такому случаю вспомнил, как Медведчук с Рабиновичем отжали у него партию "За життя". Мураев заявил, что с самого начала был против сотрудничества с Медведчуком в какой-либо форме, но Рабинович фактически сфальсифицировал устав партии, и Мураева из нее просто выбросили. А после этого Медведчук, пользуясь своими связями с Путиным, уговорил своего кума ввести против Мураева санкции, и все активы и счета последнего в России были заморожены. Это лишило Мураева возможности финансировать собственный политический проект. По сути Мураев открыто назвал Медведчука и Рабиновича рейдерами и мошенниками, и признал, что Путин помогает Медведчуку расправляться со своими политическими оппонентами. Также из слов Мураева выходит, что и его собственная политическая карьера была возможна лишь благодаря деньгам из РФ (которые Медведчук в итоге заморозил)", -  пишет Казанский в коментарии к видео.

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