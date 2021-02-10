Богдан на фоне происходящего снежного коллапса напомнил Зеленскому о лопата-челендже: "+5% рейтинга". ВИДЕО
Об этом Богдан написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя нынешний снежный коллапс, передает Цензор.НЕТ.
"Подсказочка для политиков))) +5% рейтинга", - напомнил Богдан о "лопата-челендже".
В январе 2019 года во время избирательной кампании Владимир Зеленский запустил "лопата-челендж". Зеленский призвал людей самостоятельно почистить страну от снега. Он разместил в соцсети 30-секундное видео, где он вместе со своей командой взял в руки лопату и расчищал от снега проезд возле своего штаба в центре Киева. Мол, пока кандидаты в президенты завтракают в заснеженном Давосе, в Украине тоже есть что делать. Зеленский назвал это "Лопата-челлендж" и призвал людей самостоятельно почистить страну.
"Справимся без них. Почистим страну. Начнем со снега. ... Выходите на улицы, почистим страну, ребята", - призывал тогда Зеленский.
Напомним, из-за снегопадов в различных регионах Украины, в том числе в Киеве, последние три дня происходит снежный колапс.