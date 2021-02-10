На горсовете Днепра за 5 минут уволили 655 чиновников и работников мэрии. ВИДЕО

Заседание заняло 9 минут, включая двукратное исполнение гимна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой фейсбук страницу мэра Днепра, сегодня местный горсовет сократил 655 сотрудников районных администраций и департаментов.

Мэр города заявил, что сокращения связаны с тем, что где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают "лишний административный персонал", убирают задвоенный функционал, а где-то заменяют "перекладывание бумаг цифровыми технологиями".

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Больше всего "потерь" почувствуют штаты районных администраций — 36 человек в Новокодакском, 35 — в Соборном, 33 — в Шевченковском, 31 — в АНД районах.

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Филатов пообещал предоставить "все исчерпывающие пояснения по каждому конкретному случаю", а увольняемым людям, по возможности, – альтернативы трудоустройства и соблюдене их трудовых и социальных прав.

Мэр Днепра подчеркнул, что принимаемые меры позволят городскому бюджету сэкономить "десятки, если не сотни миллионов гривен, которые будут направлены на развитие городской инфраструктуры", и сделают город ещё более удобным для жизни.

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Кроме того, на заседании депутаты утвердили заместителей мэра Днепра – всего их у Филатова будет восемь.