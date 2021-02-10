"Окопная война": Не хватало людей, стресс, недосып. Это были ближние бои с российским агрессором, подходившим к нам со всех сторон, - воин ВСУ Олег Посохов о боях в ДАП. ВИДЕО

На этот раз в рубрике "Окопная война" мы поговорим о харьковских патриотах, которые расскажут о боях с российскими оккупантами в ДАП.

Олег Посохов, псевдоним Японец, до Революции Достоинства жил в Харькове, ходил на работу. Как только начались протесты в центре Киева, он не поддержал их, не понимал, для чего выходить на Майдан. Все продолжалось до того момента, пока он сам не посетил Киев. Встреча с десятками тысяч людей, которые бросили вызов преступному режиму Януковича, навсегда изменила Олега, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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- Харьков - это город, где не каждый пойдет воевать за свою страну. Что заставило тебя пойти на фронт?

- Да. Город у нас пророссийский. И я раньше об этом не задумывался, жил, работал, а потом эти события на Майдане в 2014 году. То ли уже возраст, а может сознание, однако захотелось самому посмотреть на все, не по телевидению. Купил билет Харьков-Киев и уехал. Когда приехал на Майдан, пожил там, познакомился с людьми, посмотрел, кто чем дышит. Все эти события очень на меня повлияли, и я вернулся оттуда уже другим человеком.

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- Что именно тебя поразило во время Революции Достоинства?

- Борьба совершенно разных людей: токарей, слесарей, предпринимателей, учителей с этой экипированной и вооруженной до зубов преступной системой. Вот это очень сильно на меня повлияло!

- Приехав домой, рассказывал ли ты своему окружению о событиях на Майдане?

- Конечно. Тем самым я нажил себе на работе ненавистников. Тяжело было людям что-то доказывать. Коллектив у нас был непатриотичный, который рассказывал, что в столице понаехали: бандеровцы, правосекторовцы. Информационная блокада давала о себе знать. Плюс старшее поколение на работе давило авторитетом: "А при союзе..."! Тяжело было общаться, полное непонимание.

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- События в Киеве стали толчком к тому, что ты пошел воевать?

- Однозначно! 100 процентов.

- Как семья восприняла то, что ты пошел на войну?

- Когда вернулся с Майдана, было ощущение, что все так не закончится. И стал родителей потихоньку готовить к этому. Мы живем отдельно. Я звонил им, говорил, что мне предлагают работу хорошую по своей профессии в Киеве. Буду там работать. А сам пошел в военкомат служить. Прослужил там месяца три. Начал писать рапорт о переходе в боевую часть. Нас таких набралось человек тридцать со всего Харьковского областного и районных военкоматов. Мы попали в 93-ю бригаду и нам очень повезло находиться под командованием тогда еще подполковника Дмитрия Валерьевича Кащенко.

- Какие были первые бои? Что помнишь?

- Это было 21 июля 2014 г.. Бой за поселок Пески. Утром выстроились в колонну и выдвинулись в город, там разделились на две группы. Одна под командованием Александра Лавренко, другая под командованием Дмитрия Кащенко. Я попал в группу Кащенко. Мы пошли под мост. Далее полной картины не могу вспомнить, как отрывки из фильма ... Шквал огня, первый раненый, первый убитый. Никто к этому не был готов морально.

Был с нами один "афганец", который имел общее представление о войне, за это большое ему спасибо. Первый бой для меня закончился в госпитале. Попала пуля в бронежилет, пробила меня навылет. В этом бою получил тяжелое ранение и мой командир, пуля прошла через две ноги.

- Это тяжелое ранение тебя закалило? Или наоборот, придало страха?

- Вместо страха, пришла злость, которая заставила меня скорее выздоравливать и возвращаться на войну. На тот момент, мое подразделение вело бой в Донецком аэропорту, поэтому возвращаться или нет, такой вопрос не стоял. Выздоровев, я вернулся в ДАП. Маленькой колонной мы туда зашли, я непосредственно защищал позицию "Енот", это конец августа и начало сентября 2014 года.

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- Что происходило в эти дни, в Донецком аэропорту?

- Очень тяжело было тогда, воевали на максимуме, днем и ночью. Не хватало людей, стресс, недосып. Это были ближние бои с российским агрессором на расстоянии: 25, 50, 200 метров, который подходил к нам со всех сторон...

- Знаю, что ты вместе с побратимами взял в плен российских террористов. Как это произошло?

-Это было 6 сентября. Ничего не предвещало беды, редкое затишье. И здесь раздался звук техники, чего-то тяжелого. Заезжает грузовик "Урал", прямо перед нашей позицией разворачивается и собирается уезжать. Я с побратимом открыли огонь, машина остановилась. Из кузова и кабины повыскакивали люди и скрылись.

Мы пытались связаться с Редутом, он командовал на тот момент в ДАП, чтобы выяснить, что это за люди без опознавательных знаков. Здесь вышел их старший и говорит в матерной форме: "Не стреляйте по нам, лучше мочите укропов". Поняв, кто перед нами, мы своими силами заставили их сложить оружие и сдаться. Среди группы противника, которая насчитывала шесть человек, трое из них были граждане России и трое - наши соотечественники. Больше всего поразил их "старший" и самый младший, который недавно закончил "Воронежскую учебку".

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- Что заставило молодого россиянина идти воевать против Украины? Он хоть понимал, где находится?

- Никто с ним такую ​​задушевную беседу не проводил. Знаю, что весной он только пошел на "дембель" после срочной службы в армии РФ, а уже в сентябре попал в плен. Он был молодым, рыжим, испуганным мальчиком, руки которого были разрисованы фломастером (какие-то координаты) и был артиллеристом. Старший представился капитаном "советской армии". Этот был мужчиной со стержнем. Оружие сдавать отказывался до последнего, (мотивировал это тем, что пистолетом его Гиркин (главарь российских оккупантов) наградил).

- А почему они попали к вам?

- Оккупанты ехали рассматривать позицию, с которой можно будет стрелять через аэропорт по Пескам. В их "Урале" был артиллерийский инвентарь, снаряды...

- До того, как ты увидел перед собой россиян, ты верил в то, что они воюют против нас?

- Я слышал о них, знал, что они есть, но встреча с ними стала очередным доказательством агрессии России против нашей страны.

- Будучи в госпитале и приезжая домой, ты рассказывал своим знакомым, что против нас воюют россияне?

- Конечно рассказывал, друзьям, знакомым. В ответ слышал: "А почему их по телевизору не показывают, если они там есть?", "Если вы их берете в плен, почему это не показывают по телевидению?". Вера в телевизор была больше, чем в участника событий.

- Как закончилась твоя ротация в Донецком аэропорту?

- Госпиталем! После того, как мы взяли в плен российских оккупантов, их "старший" артиллерист сказал интересную фразу: "10 числа приезжает томский спецназ. У них по две, три войны за плечами. У них команда - брать аэропорт. Я тебе, сынок, советую бежать отсюда. Они пленных брать не будут". Мы 10-го числа готовились, и никого не было. 11-го, в темноте они очень близко подошли, но получили изрядную взбучку.

- Это был тот самый "томский спецназ"?

- Я не могу ответить на этот вопрос, не владею информацией. Они подошли очень близко и мы их увидели случайно. Оккупанты были профессионально подготовлены, смелые, с ними трудно было воевать. Приходилось выходить из-под укрытия, рисковать и в этот момент, выстрел из РПГ попал в холодильник за которым я находился. Меня сильно задело, контузило, побратим затянул внутрь, посадил на кресло. Мелкие осколки очень ранили лицо и голову. На некоторое время я потерял зрение. Потом отвезли меня на новый терминал, где медики оказали первую помощь. Поскольку мы находились в "кольце", колонна не могла выехать из аэропорта. И только через три дня, я попал в госпиталь.

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- С тех событий прошло шесть лет, ты до сих пор в строю, воюешь. Что ведет тебя по этому пути?

- У меня был некоторое время перерыв, я демобилизовался. Семья, хорошая работа, родился второй ребенок, ничего не предвещало беды. Однако не отпускают воспоминания и разговоры с теми, кто остался воевать. Я чувствовал себя их должником, поэтому снова пошел воевать...

- Как считаешь, чем это все должно закончиться?

- Однозначно - нашей победой и выходом украинских войск на границу!