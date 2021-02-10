Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям Путина, подарили президенту РФ "дворец Брежнева" в оккупированном Крыму, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Структуры банка "Россия", формально принадлежащего друзьям президента России и его бывшей любовнице, приобрели очередной объект элитной недвижимости. Это знаменитая дача Леонида Брежнева в Крыму, владеть которой Владимир Путин хотел не один год.

Леонид Брежнев, который руководил СССР с 1964 по 1982 год, любил отдыхать на госдаче "Глициния" в Крыму, напоминает российское издание "Проект", информирует Цензор.НЕТ. Дворец расположен в 60 шагах от моря в поселке Ореанда неподалеку от Ялты. Генсек посещал дачу практически до последних дней своей жизни. После его смерти здание опустело, в 1990-х в нем открыли пансионат.





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"Глициния" состоит из участка площадью 26 га, четырех корпусов со спальнями, пятью бассейнами, летним домиком, бара и оранжереи. Общая площадь всех зданий - 14,5 тысяч кв.м.

После оккупации Крыма в 2019 году стало известно о переходе госдачи в казну государства, а затем - о продаже частной компании за 1,2 млрд рублей ($16,36 млн). Тогда название покупателя не раскрыли.

"Проект" выяснил, что бывшую госдачу в 2019 году приобрела компания, владельцем которой на тот момент был некий Янис Эрманис. При этом, по данным издания, хозяин фирмы вырос в Гольяново (окраинный район на востоке Москвы, считавшийся криминально опасным), сейчас также живет в "депрессивном районе на востоке Москвы", зарабатывает на жизнь частными уроками китайских боевых искусств.

Выяснилось, что еще в 2004 году дачу Брежнева пытался купить российский банк ВТБ, но в 2005 году планам помешал президент Украины Виктор Ющенко, который потребовал разорвать контракт с Москвой. Уже тогда не скрывалось, что дача приобретается в качестве резиденции для Владимира Путина - об этом в то время, якобы, заявлял прокурор Крыма (2005-2007) Виктор Шемчук.

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Издание выяснило, что за фирмой, которая приобрела "Глицинию", стоит банк "Россия", среди акционеров которого есть и давний друг Путина Юрий Ковальчук (до этого он фигурировал в других расследованиях "Проекта") и Светлана Кривоногих, которой приписывается статус бывшей подруги президента. Дача в Ореанде, пишет "Проект", возможно, уже 21-ая по счету резиденция Владимира Путина.

По словам местных жителей, гостей в "Глицинии" не было уже пять лет. Издалека здание и территория выглядят неухоженными. Между тем сотрудник расположенного неподалеку кремлевского санатория "Нижняя Ореанда", в котором отдыхают пациенты президентской Центральной клинической больницы, летчики специального летного отряда "Россия", судьи и рядовые льготники из Москвы и регионов, рассказал, что там идут строительные работы. Как отмечают журналисты, за забором дачи со стороны Ливадийского парка действительно слышен стук отбойника и визг пилы.

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