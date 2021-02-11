Девочка повесила на столбе объявление с рекламой своего YouTube-канала. Теперь у нее более 7,5 тыс. подписчиков. ВИДЕО

Юная видеоблогер публикует истории из жизни своих котов, пса, попугая и кур.

О YouTube-канале "Природа ТВ" большинству его подписчиков стало известно из украинского сегмента Твиттера. А в Фейсбуке о нем написал Алексей Кондаков, сообщает Цензор.НЕТ.

"В твиттере одна девочка запостила фото объявления, которое она увидела где-то в украинском селе. По нему видно, что ребенок (мы пока не разобрались, мальчик или девочка) просит подписаться на его канал в ютубе ПРИРОДА-ТВ. Где он выкладывает ИНТЕРЕСНЫЕ видео", - написал Кондаков.

По его словам, до того, как фото объявления попало в интернет, у канала было всего несколько подписчиков - скорее всего, родители и родственники ребенка.

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За первую ночь после публикации объявления у канала набралась 1000 подписчиков. Сейчас их уже 7660, и они активно комментируют видео о котах, курах, собаке и попугае. "Нарешті якісний контент на ютубі", "Ваш канал - саме чудове, що я надибала сьогодні у YouTube", "Дуже гарне та захоплююче відео", - пишут комментаторы.