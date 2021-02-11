Новости • Агрессия России против Украины

Проект "Без цензуры": Боится ли Россия ВСУ? Все о новом обострении на фронте. ВИДЕО

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Зачем Россия снова устраивает обострение на Донбассе? И что говорит кремлевская пропаганда о Вооруженных Силах Украины? Все об эскалации боевых действий на Востоке Украины – в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Буквально за несколько дней февраля у нас уже несколько погибших на фронте и еще больше – раненых. Даже Леонид Кравчук изменил свою миролюбивую риторику на 180 градусов: обозвал своего многолетнего однопартийца и спонсора Виктора Медведчука и все его кодло врагами украинского народа! А вдобавок заявил, что перемирия уже нет. Более того - нельзя дальше делать вид, что оно есть!

Если уж даже Кравчук такое заговорил - это значит, что получил соответствующую разнарядку из Офиса президента. И тут есть несколько вопросов.

Почему это вдруг офис президента резко стал очень патриотичным (как бы странно ни звучал этот вопрос)? Чего хотят от Владимира Зеленского в Москве и Вашингтоне? И что он со всем этим собирается делать?

Заглядываем в российский телевизионный ад: что тамошняя российская пропаганда рассказывает о ВСУ? Боятся ли русские нашей армии? Спойлер - боятся, еще и как боятся. Более того, ВСУ у них – уже законные силы. Но правосеками до сих пор пугают, должна же быть хоть где-то стабильность.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Топ комментарии

  • Igor V 184bb5c7
    За два роки свого тупоголового правління, зелений виродок зробив стільки для підриву обороноздатності та бойового духу країни, скільки встиг пєтуховіч на чотири. Так що думаТЄ!
  • Igor Bogolyubov
    80% арсенала Воздушно-комических сил сына оленевода Сирожи Шойгу обслуживалось специалистами из Украины. ФСБ выслала «биндеровцев» и «кровавую хунту», в статусе «неблагонадёжных», назад, в Днепр, После этого исхода «салоедов», мокшанские ракеты стали взрываться на старте.
    С возвращением «крымнаша в родную гавань» у москвитян вообще наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не могут запустить к нему грузовой корабль. Космонавты голодают и просят печеньки у «пиндосов».
    Жители угасающей Империи кичатся своими «Искандерами», «Калибрами» и тем, что Вооруженные православные силы РФ могут в любую минуту превратить в радиоактивный пепел все население США вместе с пятью миллионами своих русскоговорящих собратьев, которые переехали из лаптестана на ПМЖ в США. Это блеф путинской пропаганды. ПВО РФ в лучшем случае (если офицеры, находящиеся на боевом дежурстве будут трезвыми) может защитить от ядерного удара только один город - Москву. Но после приземления самолета немецкого пилота Руста на Красной площади и это утверждение также вызывает сомнение. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
  • Черный Сергей
    Я не смог досмотреть. Нах...ра мне советская пропаганда?
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