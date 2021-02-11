Ольгу Шарий зарегистрировали на выборы по сомнительной справке от медучреждения с российскими корнями, - СМИ. ВИДЕО

Немецкая медицинская фирма с руководителем-русским выдала лидеру "Партии Шария" справку, согласно которой Ольга Бондаренко (Шарий) находилась за границей 4 года, поскольку все это время непрерывно лечилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, Ольге не рекомендовали путешествовать из-за болезней. Сама справка на немецком языке с нотариально заверенным переводом на украинский находится в редакции "Слидство.Инфо".

В справке, в частности, говорится, что Ольга проходила обследование в немецкой клинике 11 мая 2015 и получила три неутешительных диагноза. Среди прочего, у нее обнаружили проблемы со спиной, которые предусматривали существенные ограничения - например, ношение корсета. Ольге также не рекомендовали полеты на самолете или долговременные путешествия на авто. Лечение продолжалось более четырех лет.

Также читайте: "Партия Шария" внесла 1,5 млн залога за подозреваемую в администрировании контролируемых из РФ Телеграмм-каналов

В то же время, как свидетельствуют фото из соцсетей Ольги Шарий, в течение четырех лет лечения она активно путешествовала. Ольга побывала в Москве, Риме, Париже, Вене, Монако, Мадриде, Амстердаме и в других городах. Правда, фото из Украины за этот период у нее отсутствуют.

Данная справка была предоставлена ​​в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в народные депутаты летом 2019 года. Напомним, согласно закону, кандидат в народные депутаты должен проживать в Украине не менее пяти лет до баллотирования. Или предоставить убедительные доказательства, почему это было невозможно. Например, мужа Ольги Анатолия Шария кандидатом в нардепы не зарегистрировали, поскольку что он не проживал в Украине и не смог обосновать причину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемая в администрировании контролируемых из РФ telegram-каналов Даскалица вышла из СИЗО, - прокуратура

Сайт немецкой медицинской фирмы из Кельна (Германия) Medcologne, выдавшего Ольге справку, - русскоязычный. Среди ее партнеров - несколько учреждений из Российской Федерации. Например, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации и Президентская программа подготовки управленческих кадров. А директор фирмы - Михаил Хайтина, выпускник Высшего военно-морского училища им. Фрунзе в Санкт-Петербурге. Сейчас Хайтина - специалист в сфере медицинского туризма и маркетинга.

Журналисты позвонили директру Medcologne под видом клиентов из Украины, которым надо срочно задним числом "закрыть" медицинской справкой многомесячную отсутствие на работе вымышленного должностного лица. Михаил Хайтина телефону убедил, что он "может все" и сказал, что стоимость такой справки от немецкой медфирмы - 1000 евро.

Сама Ольга Шарий на прямые вопросы касательно медсправке не ответила. Редакция Слидства.Инфо также ожидает ответа на запрос о регистрации Ольги Шарий на выборы от Центральной избирательной комиссии.