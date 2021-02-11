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Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк. ВИДЕО

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Кандидат от "Слуги народа" в народные депутаты на 87-м округе Василий Вирастюк говорит, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского в течение последней недели.

Об этом он рассказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это было предложение от президента Украины. Когда есть предложение, я всегда говорю да, как своей жене, - я настолько благодатный слушатель, я могу прийти и послушать. Конечно, я пришел и послушал, у нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы, именно та проблема, которую я донес в самом начале (о создании реабилитационного центра для ветеранов. - Ред.). Я увидел, что есть отзыв и пошел принимать решение. Вот так было", - рассказал Вирастюк.

По его словам, предложение поступило от Зеленского в течение последней недели.

Как сообщалось, "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. 

Читайте также: Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области, - СМИ

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Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Сила есть =ума не надо.
  • саша паламарчук
    інвест няні

    Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк - Цензор.НЕТ 4620
  • саша паламарчук
    Стати кандидатом від "Слуги народу" мені запропонував Зеленський, - Вірастюк - Цензор.НЕТ 5861
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