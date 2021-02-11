Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко. ВИДЕО

Во фракции "Слуга народа" в настоящий момент обсуждают возможность вынесения в третий раз на голосование в парламенте назначения Юрия Витренко первым вице-пермьером - министром энергетики.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Если фракция решит - будем выносить. Это решение фракции... Это еще обсуждается", - рассказал Корниенко.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

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