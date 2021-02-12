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В украинских школах не будет обязательного предмета "христианская этика", будет просто "этика", - Шкарлет. ВИДЕО

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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет опроверг информацию о том, что его ведомство предложило внести в школьную программу обязательный предмет "христианская этика". Ранее возможность введения такого предмета вызвала острые дискуссии.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время", видео опубликовано на YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ.


"Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10–11 классы. Есть дисциплина "этика", в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы могут формировать различные варианты этой "этики", – сказал министр.

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По словам Шкарлета, школы сами будут формировать программу в контексте этого предмета.

Он отметил, что вопрос нравственно-духовного воспитания обсуждают на Всеукраинском совете церквей, где представители всех конфессий высказались за такое направление предмета, как "этика".

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Топ комментарии

  • Merkator_R
    Детей надо учить надеяться на себя,а не на бога.А то будет голова забита молитвами на удачу,на здоровье,на деньги и еще всякой ерундой.Будут всю жизнь ждать результатов от молений.
  • Владислав Изюмский
    С чего вдруг "исконно христианская", а не например, исконно языческая?
  • Sophia-Maria Duglass
    Мы живём уже 2021 год в РОЖДЕСТВО ХРИСТОВЕ
    Потому Ваш Вопрос от антихриста из кацапии 😀😀😀
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