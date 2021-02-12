СБУ заблокировала в Днепре деятельность "силового крыла" банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Их главаря, криминального авторитета по прозвищу Ариец, сотрудники СБУ задержали еще в апреле 2020 года.
По данным украинской спецслужбы, после задержания лидера группировки, часть участников продолжила криминальную деятельность. Фигуранты, входивших в состав "силового крыла" банды, занимались систематическим вымогательством денег у граждан с помощью угроз физической расправы и поджога имущества потерпевших.
Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники требовали 70 тыс. долларов от местного финансового консультанта в сфере IТ-технологий. За эту сумму фигуранты "гарантировали" мужчине возможность беспрепятственного ведения бизнеса. В случае отказа, потерпевшему угрожали насилием и физической расправой.
Сотрудники Службы безопасности Украины с привлечением Центра специальных операций "А", задержали в Днепре трех активных участников группировки во время передачи части денег. В ходе задержания, которое происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, один из фигурантов пытался скрыться на автомобиле, однако был оперативно задержан правоохранителями.
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В рамках уголовного производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Спецоперация проводилась совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.