Рябошапка призвал Зеленского ветировать поправки к закону "сдай коррупционера - получи 10%": "Тогда, возможно, придет весна с обещанными посадками". ВИДЕО
Об этом Рябошапка сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"4 февраля 2021 Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей". Правильные по своей сути изменения испакощены несколькими поправками, которые полностью перечеркивают выполнение закона "сдай коррупционера - получи 10 процентов", - подчеркнул Рябошапка.
По словам экс-генпрокурора, человек, который "сдал" коррупционера должен предоставить доказательства.
"Он должен стать следователем, детективом или прокурором. Очевидно, что обычный человек, даже за 10% вознаграждения этого сделать просто не сможет. Тоди коррупционеры выдохнут с облегчением и поблагодарят президента и его большинство в парламенте, которое приняло этот законопроект", - сказал Рябошапка в видео.
Экс-генпрокурор обратился к президенту Зеленскому с просьбой вернуть парламенту законопроект, чтобы исправить все ошибки в нем.
Напомним, ранее Рада поддержала в целом законопроект о внесении изменений в законы по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.