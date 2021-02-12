Новости Видео • Борьба с коррупцией

Рябошапка призвал Зеленского ветировать поправки к закону "сдай коррупционера - получи 10%": "Тогда, возможно, придет весна с обещанными посадками". ВИДЕО

6 32911
Экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал принятый парламентом законопроект по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.

Об этом Рябошапка сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"4 февраля 2021 Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей". Правильные по своей сути изменения испакощены несколькими поправками, которые полностью перечеркивают выполнение закона "сдай коррупционера - получи 10 процентов", - подчеркнул Рябошапка.

По словам экс-генпрокурора, человек, который "сдал" коррупционера должен предоставить доказательства.

"Он должен стать следователем, детективом или прокурором. Очевидно, что обычный человек, даже за 10% вознаграждения этого сделать просто не сможет. Тоди коррупционеры выдохнут с облегчением и поблагодарят президента и его большинство в парламенте, которое приняло этот законопроект", - сказал Рябошапка в видео.

Экс-генпрокурор обратился к президенту Зеленскому с просьбой вернуть парламенту законопроект, чтобы исправить все ошибки в нем.

Напомним, ранее Рада поддержала в целом законопроект о внесении изменений в законы по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.

Также читайте: "Политический популизм, а не решение проблемы", - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • volley
    Вот вам и вся типа "борьба" гринпоца и зеленогнойной власти с внешним врагом - рашей. Даже тут все согласовывают с шефом- ******.

    Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)

    4 февраля 2021 года
    Служебная записка на имя секретаря Совета безопасности РФ Патрушева (входящий номер оперативной документации №09[.....]286[..]
    "К оперативному докладу № [A...........] *
    Исходя из существующих договоренностей, восстановление деятельности украинских телеканалов, заблокированных решением СНБО Украины и указом президента Украины №43/2021, нецелесообразно. План для согласования финансовых и организационных мероприятий по данному вопросу подан на Ваше утверждение. "
    подписи
    Дмитриев К. А. генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
    Максимович М.А. без расшифровки должности (заместитель директора СВР России ?)
    Холодков В.М. без расшифровки должности (Российский институт стратегических исследований ? ) Марчан М.Т. советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
    * Данная информация подготовлена департаментом международных отношений ближнего зарубежья и СНГ аппарата Совета безопасности Российской Федерации и подписана действительным государственным советником РФ 3 класса Никитенко Е.Г. Точное содержание нам неизвестно, но судя по ответу - это комплекс мероприятий на реагирование
    (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
  • Палєо Мустьє
    а заміські маєтки різного чиновництва хіба не є ознакою корупційної діяльності? чи ніхто їх не бачить? просто система побудована на корупції своїх не здає...щоб там не тринділи різні бєнядиктові та рябошапки.
  • Small Jerboa
    Зе-наркоман:
    "Сдай коррупционера - получи ДВЕ статьи НА ВЫБОР:
    а) Клевета.
    б) Разглашение гос-тайны.
    Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559 Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559 Рябошапка закликав Зеленського ветувати поправки до закону "здай корупціонера - отримай 10%": "Тоді, можливо, прийде весна з обіцяними посадками" - Цензор.НЕТ 1559
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости