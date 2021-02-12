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Полковника Минобороны будут судить за взятку в 100 тыс. грн, - ГБР. ВИДЕО
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Следователи ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении получения неправомерной выгоды полковником Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что должностное лицо получило 100 тыс. грн от учредителя предприятия за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке.
50-летнего полковника задержали 12 ноября 2020 в здании Минобороны в Киеве.
8 февраля 2021 обвинительный акт был направлен в суд.