"Это - не реформы, это - сохранение схем!": Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев и требуют отставки Криклия. ВИДЕО

Моряки возмущены тотальным вымогательством при получении сертификатов для работы в море: каждые 5 лет они вынуждены отдавать до $ 8 тыс в карманы чиновников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в пятницу 12 февраля, около полсотни моряков, работающих на торговых судах иностранных владельцев, перекрыли движение транспорта на автотрассе Одесса - Киев напротив поста полиции "Дачное" в знак протеста против коррупции при сертификации и дипломировании специалистов морской отрасли. К участникам акции протеста прибыл из Киева председатель исполкома Нацсовета по реформам Михеил Саакашвили.

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"Это - не реформы, это - сохранение схем!", "Министра Криклия - в отставку!" - кричали протестующие, требуя осуществлять электронное тестирование моряков по европейским стандартам и прекратить поборы. Участники акции говорят, что при прохождении сертификации моряки вынуждены отдавать от до тыс в карманы чиновников.

"Вчера мы до 2 часов ночи вели переговоры с министром инфраструктуры Криклием и получили обещание, что будет подписан приказ, что об отмене нормы, позволяющей чиновникам ежегодно грабить моряков на 100-150 миллионов долларов", - отметил Саакашвили. Он сказал, что "сейчас мяч на стороне министерства", и выразил надежду, что данное тысячам моряков и их семьям обещание, будет выполнено.

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Стоит отметить, что это уже вторая акция протеста (после 25 января) на автотрассе Одесса - Киев, которая заставляет автомобилистов объезжать этот участок дороги. Участники акции считают виновниками ущемления их интересов главу Мининфраструктуры и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта, требуют его отставки, упрощения системы и снижения цен за дипломирования моряков.

Патрульные полицейские требуют от протестующих прекратить блокирование движения на автотрассе. Протестующие собираются перенести протест под здание Одесской ОГА.