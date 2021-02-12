Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели крах. ВИДЕО

Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что перемирия на Донбассе нет, а президент Украины Зеленский только делает вид, что оно есть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Забродский говорит в своем видеообращении.

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"Даже близкие соратники президента уже не верят в мифологию о длительном перемирии. Зеленский согласился на путинский вариант "формулы Штанмайера", выдал Цемаха - ключевого свидетеля, который мог рассказать в суде, что именно Кремль стоит за атакой на малайзийский "Боинг". Зеленский по требованию Путина освободил со скамьи подсудимых "беркутовцев", которые расстреливали Майдан... Эти и другие уступки Москве оказались напрасными. Попытки умиротворить агрессора, заглядывания в глаза Путина в поисках мира - провалились", - сказал Забродский.

Кроме того, боевой генерал призвал принять срочные меры по укреплению обороноспособности, пересмотреть скандальные распоряжения Министерства обороны о штрафах, в том числе – за огонь в ответ на российские провокации и прекратить даже обсуждения дальнейшего отвода войск в сторону, противоположную границе с Россией.