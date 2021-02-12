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В Киеве мужчина подорвал себя гранатой. ВИДЕО

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В Соломенском районе на Чоколовском бульваре на детской площадке около 14.30 прогремел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", по предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой. Взрыв был такой силы, что его было слышно даже на радиорынке по соседству. Место происшествия перекрыто лентой, сейчас там работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В МВД подтвердили гибель мужчины, отметив, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Топ комментарии

  • Антон Чигур
    От дебил. Нет чтоб с собой какого-то депутата-паскудника забрать, так он только себя подорвал.
  • Yegorov Vitali
    Эх, не готово ещё наше общество к ношению оборонительных ручных гранат с целью самообороны.
  • Ksenia VB
    ще і на дитячому майданчику....
    шматки тіла скрізь.
    Навіщо ....
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