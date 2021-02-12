В Киеве мужчина подорвал себя гранатой. ВИДЕО

В Соломенском районе на Чоколовском бульваре на детской площадке около 14.30 прогремел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", по предварительной информации, мужчина подорвал себя гранатой. Взрыв был такой силы, что его было слышно даже на радиорынке по соседству. Место происшествия перекрыто лентой, сейчас там работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В МВД подтвердили гибель мужчины, отметив, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

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