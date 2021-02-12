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"Сегодня ровно 200 дней с момента прекращения огня", - Зеленский записал видео о посещении передовой. ВИДЕО

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Вчера президент Владимир Зеленский и послы G7 посетили передовую на Донбассе. В ходе визита президент отметил сокращение количества обстрелов и боевых потерь, а также тот факт, что украинская армия находится в нормальном состоянии.

Соответсвующее видео президент разместил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами - чтобы понимать, что наша армия сильна - как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями - чтобы они убедились, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не сепаратистам", - отметил Зеленский.

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"Сегодня ровно 200 дней со дня объявления режима прекращения огня. И нам не так просто его придерживаться, и мы не зря сегодня здесь. Это дает возможность понять, что армия находится в нормальном состоянии, в состоянии сильном...Враг видит, что мы беспокоимся о нашей армии, что нам не все равно", - заявил глава государства.

Он также отметил, что количество обстрелов и боевих потерь сократилось по сравнению с предыдущими годами. Однако на пути к полному прекращению огня существуют большие преграды.

Топ комментарии

  • Не один из 73%
    Зеленский записал видео о посещении передовой - Цензор.НЕТ 123
  • Apollo ee48865f
    При Зеленському вперше з 2015 року ЗСУ втратили позиції на донбасі.
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  • Валерий Петрушко 5b48e6da
    Какое оно жалкое со своими видосиками.
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