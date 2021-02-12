"Слуги народа" Бужанский и Кравчук требуют ввести санкции против 4-го канала: ведущий Дроздов сравнил зрителей "каналов Медведчука" с крысами. ВИДЕО

Телеведущий 4-го канала Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и, оценивая аудиторию закрытых каналов, сравнил их с "крысами" и "одноклеточными". Теперь "слуги народа" Максим Бужанский и Евгения Кравчук просят Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ввести санкции против 4-го канала.

Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, передает Цензор.НЕТ.

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"Нацсовет просят ввести санкции против 4-го канала, на котором ведущий назвал "крысами" телезрителей "112", NewsOne и ZIK. "Слуга народа" Максим Бужанский направил в Нацсовет по вопросам телевидения и радиообращение депутатское обращение. ... Он просит провести проверку телеканала и рассмотреть вопрос о санкциях. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук нам сообщила, что она также обратится с письменным заявлением в Нацсовет по поводу действий Дроздова", - говорится в сообщении.

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Ранее телеведущий 4-го канала Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против пророссийсикх каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В эфире 4-го канала он заявил: "одноклеточные потеряли свой корм, им нечего теперь смотреть".

"Миллионы людей чувствуют катастрофическую нехватку яда, нехватку того, что делает их абсолютными имбецилами и общественными крысами. Таких людей, кроме как убогими, назвать невозможно", - высказал свое мнение Дроздов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.