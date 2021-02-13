Новости Видео • Оккупация Крыма

Одесский театр готовит спектакль об оккупации Крыма для европейского зрителя. ВИДЕО

3 45012
Одесский театр готовит перевод театральной постановки об оккупации Крыма на английском языке, чтобы устроить премьеру в Берлине в Германии, откуда начнется европейское турне спектакля – на очереди Польша и Франция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Спектакль "Футуристическая опера – 2014" поставили в 2016 году. Основой для либретто стала пьеса поэта Велимира Хлебникова "Ночной обыск". Текст был написан в 1921 году и посвящен событиям в революционном Петрограде (Санкт-Петербурге). Театральная группа через текст столетней давности рассказывала об оккупации Крыма Россией в 2014 году, главную роль сыграл народный артист Украины Алексей Горбунов.

В июле 2018-го "ТЕАТРОК" при поддержке посольства Украины в Германии презентовал себя немецкой публике в артхаусном кинотеатре Babylon (Берлин). Тогда идею англоязычной версии "Футуристическая опера – 2014" поддержал и предложил свое партнерство берлинский театр Neuköllner Oper. Согласно планам театральной труппы, с января по март оперу надо перевести на английский, с марта по апрель свои вокальные партии должны выучить немецкие и украинские актеры, в мае в Одессе они начнут совместные репетиции, а в июне должны состояться две премьеры - в Одессе и в Берлине. Всего в спектакле примут участие 7 актеров, три из которых - из Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США инициировали законодательный запрет признания Крыма российской территорией

Перевод "Ночного обыска" Хлебникова на английский есть уже давно, его сделал американский писатель и переводчик Пол Шмидт. Сейчас театр ведет переговоры с библиотекой Гарвардского университета о получении прав на использование текста. После этого театр начнет писать англоязычное либретто, это должен сделать англоязычный автор.

Проект "Crimea 2014 - backup" поддержал фонд "Возрождение", но только в виде софинансирования. Для получения гранта, театральная группа проводит дополнительный сбор средств, на платформе "Велика Ідея" уже собрали почти 127 тысяч гривен из необходимых 149 тысяч.

Также читайте: Киевский театр Франко пригласил уволенный коллектив минского театра Купалы отпраздновать 100-летие на своей сцене, - министр культуры Ткаченко

Топ комментарии

  • Shu Shu
    русский, ты с бутылки гуглил?
  • Shu Shu
    Нужно не в Берлине спектакль давать, а в том порту, в который продажные немцы трубу ***** тянут. В 39-ом со Сралиным Европу поделили, в 14-ом с ******.
  • Igor Bogolyubov
    Весной 2014 года, крымчане, позвавшие на украинский полуостров «Русско-бурятский мир», дружно кричали на Графской пристани в Севастополе: «Хохлы! Сдохнете от холодомора!». Платные пропагандисты из Залесья, евреи Киселевы, Соловьевы, Жириновские промыли мозги любителям салата «Оливье» на шару, что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать всех русскоговорящих крымчан.
    Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
    Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
    А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
    За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
    Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
    Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
    Севастопольцы-ватники-совки-коммунисты дерутся за салат «ОЛИВЬЕ».
    https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости