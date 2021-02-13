"Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор. ВИДЕО
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В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева снова не работает один из эскалаторов. Жители и гости столицы вынуждены подниматься по ступенькам пешком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, это можно увидеть на видео, которое опубликовал на странице в Facebook Илья Кенигштейн.
"Эскалатор на Киевском ЖД вокзале передаёт всем привет и сообщает, что реформа Укрзализници діє та триває, даже несмотря на практическое отсутствие каких-либо результатов. Уже пятый год пошёл. Главные ворота страны", - написал он.