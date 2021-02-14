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Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА. ВИДЕО

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Из-за аварии на инженерных коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение трамваев и автомобилей на ул. Гната Хоткевича и ул. Попудренко в Киеве.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На ул. Попудренко, 52 произошел прорыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается "Киевводоканал", - подчеркивается в сообщении.

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Позже "Киевавтодор" обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук видео с места происшествия.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    зато крым от таких проблем избавлен Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 8263.
  • Eugene Strashko
    Это не ОРДЛО, а центр Киева, затопление Ocean Plaza в прошлом году.

    Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 1614
  • Злий Грицько
    Та нічого, он серсерсер 70 років царскі комунікації юзав і нічого... Коммуняки все життя прожили в домах які у проклятих дворян та буржуїв віджали, а простий люд по хрущовках в яких потім все життя ремонти роблять розпихали.
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