Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА. ВИДЕО

Из-за аварии на инженерных коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение трамваев и автомобилей на ул. Гната Хоткевича и ул. Попудренко в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На ул. Попудренко, 52 произошел прорыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается "Киевводоканал", - подчеркивается в сообщении.

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Позже "Киевавтодор" обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук видео с места происшествия.