Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА. ВИДЕО
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Из-за аварии на инженерных коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение трамваев и автомобилей на ул. Гната Хоткевича и ул. Попудренко в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На ул. Попудренко, 52 произошел прорыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается "Киевводоканал", - подчеркивается в сообщении.
Позже "Киевавтодор" обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук видео с места происшествия.