Патрульные, несколько дней назад сопровождавшие в роддом жену погибшего воина Ивана Горошко, встретили ее и новорожденного сына. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Galnet.fm.
Несколько дней назад патрульные сопроводили Елену Горошко в роддом. Уже позже они узнали ее печальную историю, что она является женой погибшего в ноябре военнослужащего - воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Ивана Горошко.
5 февраля Елена Горошко родила сына.
Командир роты Игорь Вдович с напарником и побратимами погибшего воина решили встретить Елену с новорожденным сыном из роддома. Для женщины это стало приятным сюрпризом.
"Хотим Вас поздравить с рождением сына. Желаем вам здоровья и терпения, сил и вдохновения воспитать будущего украинского казака. Сыну желаем здоровья, Божьей опеки и счастья - чтобы у него все было хорошо!
Дарим ему игрушечную патрульную машину, возможно он когда-то решит стать полицейским и будет совместно
с нами служить", - сказал Игорь Вдович.
Елена в свою очередь поблагодарила врачей за спасенного сына, а патрульных за то, что помогли добраться до роддома вовремя.