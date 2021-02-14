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Патрульные, несколько дней назад сопровождавшие в роддом жену погибшего воина Ивана Горошко, встретили ее и новорожденного сына. ВИДЕО

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Патрульные встретили из родильного дома жену погибшего военнослужащего Елену Горошко, которую несколько дней назад сопроводили туда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Galnet.fm.

Несколько дней назад патрульные сопроводили Елену Горошко в роддом. Уже позже они узнали ее печальную историю, что она является женой погибшего в ноябре военнослужащего - воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Ивана Горошко.

5 февраля Елена Горошко родила сына.

Командир роты Игорь Вдович с напарником и побратимами погибшего воина решили встретить Елену с новорожденным сыном из роддома. Для женщины это стало приятным сюрпризом.

"Хотим Вас поздравить с рождением сына. Желаем вам здоровья и терпения, сил и вдохновения воспитать будущего украинского казака. Сыну желаем здоровья, Божьей опеки и счастья - чтобы у него все было хорошо!

Дарим ему игрушечную патрульную машину, возможно он когда-то решит стать полицейским и будет совместно
с нами служить", - сказал Игорь Вдович.

Елена в свою очередь поблагодарила врачей за спасенного сына, а патрульных за то, что помогли добраться до роддома вовремя.

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