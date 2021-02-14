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Пропавшего на Закарпатье туриста ищут с привлечением авиации, - ГСЧС. ВИДЕО

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На Закарпатье спасатели ищут пропавшего туриста в районе горы Гимба вблизи с. Березники Свалявского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"14 февраля, по состоянию на 11:30 спасатели нашли одного из пропавших туристов в районе горы Гимба вблизи с. Березники Свалявского района. Состояние здоровья удовлетворительное. Продолжаются поиски второго пропавшего туриста", - подчеркивается в сообщении.

Позже в ГСЧС уточнили, что потерявшегося на Закарпатье туриста ищут также с привлечением авиации.

Пропавшего на Закарпатье туриста ищут с привлечением авиации, - ГСЧС 01
Пропавшего на Закарпатье туриста ищут с привлечением авиации, - ГСЧС 02

Пресс-центр ГСЧС также обнародовал оперативное видео поисков.

Пресс-центр ГСЧС также напоминает, что спасатели призывают туристов воздержаться от похода в горы в период усложнения погодных условий. Отмечается, что накануне также потерялись две группы туристов. Их удалось найти. В настоящее время идет поисково-спасательная операция в районе горы Гимба, где, как сообщалось, ищут пропавшего туриста.

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Топ комментарии

  • Ольга Мирна 46880c83
    Якийсь сюр. На Донбасі наші воїни гинуть майже кожен день.
    А якіїсь турісти тягають свої сраки по Карпатам.
    Втім, сподіваюсь, що того туриста знайдуть живого й неушкодженого.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ау! рюкзаков! где хеликоптеры, закупленные из бюджета, на фото - советские дрова....?
  • MyronMaG mm
    "Екстремал", уєв, По при всі попередження, поперся в гори при низькій температурі, заметілі і лавинній загрозі. Знайти і заставити оплатити всі затрати за пошук та оштрафувати так, щоб внуки пам'ятали. А може він, користуючись негодою, переправляв контрабандні сигарети? Якщо досвідчений, то виживе, хіба лавина накриє
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