Проект "Без цензуры": Как "Их" отрицает войну. Ватная "хвойдарня" атакует. ВИДЕО

Российская пропаганда – почти как гидра, после перекрытия одних прокремлевских канализаций другие помойки удвоили усилия. Что происходит в медиа-аду имени Новинского-Мураева?

Разбирает в "Без цензуры" всегда безжалостная к ватному мракобесию Марина Данилюк-Ярмолаева.

Как уцелевший медиа-бордель еще одного пророссийского крыла в Украине – телеканал "НАШ" – выбил из Зеленского обещание его не закрывать, а потом – пошел в наступление и на президента, и на здравый смысл?

В аккурат после обещания Нацсовета по телевидению и радиовещанию в очередной раз проверить "НАШ" (на этот раз - за интервью с Азаровым), Владимир Зеленский пообещал телеканалу, что его не постигнет судьба СМИ Виктора Медведчука. И тут на "Их" разверзся ад.

Дозвонщики якобы из "простых людей" требуют чуть ли не вешать предыдущую власть за развязывание войны, а российский олигарх Вадим Новинский напару с Евгением Мураевым рассказывают, что войны с Россией нет и быть не может. Более того - мы еще и поблагодарить должны оккупационные администрации и Пасечника с Пушилиным за то, какие они эффективные менеджеры!

Это уже нарушение украинского законодательства или еще нет? Почему есть все основания, чтобы "НАШ" присоединился к медиа-борделям Виктора Медведчука? Приводим ряд цитат, к которым должны были присмотреться правоохранительные органы. Когда Снежана Егорова стала политологом? Соскучились по "глубоким мыслям" Ирины Пономарь? Мы тоже нет, но врага надо изучать.

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