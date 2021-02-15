Цель доктрины "русского мира" - уничтожение Украины и создание на ее месте нескольких "русских национальных государств", - Арестович. ВИДЕО

Россия препятствует продвижению в переговорах по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

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"Они принимают доктрину "русского мира", где 47 страниц, и на предпоследней, куда мало кто заглядывает, написано, что задачей "ЛНР/ДНР" является выход к границам Донецкой и Луганской областей, а потом уничтожение Украины и создание на ее месте нескольких "русских национальных государств". И после этого они говорят, что мы хотим выйти из "Минска" и не хотим продвигаться.

Они все вопросы привязывают к политическим, в таких условиях продвижение мало возможно. На линии соприкосновения 83 кладбища, есть фильтрационная станция воды, газораспределительная станция, люди туда ездят, ходят на кладбище, там все заминировано. Мы предложили в Париже 19 участков для разминирования, все равно не идут на это, привязывают к политике. Мы не подвинемся по политике, так как прекрасно понимаем, что изменения в Конституцию, внедрение "формулы Штайнмайера" так, как она была написана, выполнение пункта 9 комплекса Минских мер – это все нереально", — сказал он.

По словам Арестовича, выполнить условия России невозможно.

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"Не нужно забывать еще, что парламент нас суверенный, даже если бы мы сошли с ума и рекомендовали изменить Конституцию, парламент мог бы не проголосовать. Постоянно приходится нашим визави объяснять, что это не Госдума, мы не можем приказать.

Им нужны две раны в нашем боку, куда можно вставить пальцы и управлять нашим движением. Они не для того создавали два армейских корпуса, которые по совокупной мощи сильнее, чем армии Германии и Великобритании, положили тысячи своих и наших жизней, нарвались на санкции, вылетели из Семерки, получили внутренние волнения, чтобы просто так пожертвовать этим инструментом. Тупик", — сказал он.