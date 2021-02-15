Мы должны смотреть правде в глаза - договориться с РФ невозможно, - Кравчук. ВИДЕО

Договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно". Нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на форуме "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, - практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", - сказал Кравчук.

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Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе, объявив себя "посредником" в конфликте, что существенно затрудняет возможность договориться.