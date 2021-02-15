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Мы должны смотреть правде в глаза - договориться с РФ невозможно, - Кравчук. ВИДЕО

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Договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно". Нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на форуме "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, - практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", - сказал Кравчук.

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Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе, объявив себя "посредником" в конфликте, что существенно затрудняет возможность договориться.

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Топ комментарии

  • Игорь Бехтер
    зачем в жопу раньше заглядывал ? надо было сразу в глаза ))
  • игорь полковник
    А как же главный нелох 43,просто перестать стрелять и в глазах х-ла мир? Вы что там в разные глаза смотрите?
  • Володимир Козуб
    Та ти шо, прозрел ...
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