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В Черновцах 10-летнего мальчика, который умирает от 4 стадии рака, "приняли" в ряды полиции. Это была его мечта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Мальчика, который умирает от 4 стадии рака, "приняли" в ряды полиции. Потому что быть полицейским - его мечта. Которой не суждено осуществиться.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Алина Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Об истории 10-летнего Саши Андрийчука написала невероятная Марта Левченко. Это она открыла кризисный центр в Черновцах, где мальчик проведет свои последние дни с мамой. Домой вернуться после больницы не могли. Там страдали от отца-тирана и домашнего насилия. Марта приняла маму с сыном в "Місто Добра", когда те вернулись из больницы.

Мальчика больше лечить не будут. Специалисты говорят, что помочь ему уже не смогут, поэтому мучить его химиями и больничными стенами не видят смысла. Опухоль мозга с метастазами...

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Марта очень хотела осуществить мечту мальчика: почувствовать себя полицейским, которым он мечтал стать, когда вырастет... Она написала историю Саши в соцсетях, и на нее отреагировали сотни полицейских со всей страны. За выходные ему сшили специальную именную форму со спецжетоном. И уже 15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франкиськои областей пришли в гости к Саше и сделали ему сюрприз.

Ему подарили форму и жетон, после чего пригласили на улицу. Там все правоохранители встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем мальчик выбрал автомобиль, на котором совершил свое первое настоящее патрулирование", - рассказала она.

В Черновцах 10-летнего мальчика, который умирает от 4 стадии рака, приняли в ряды полиции. Это была его мечта 01
В Черновцах 10-летнего мальчика, который умирает от 4 стадии рака, приняли в ряды полиции. Это была его мечта 02
В Черновцах 10-летнего мальчика, который умирает от 4 стадии рака, приняли в ряды полиции. Это была его мечта 03
В Черновцах 10-летнего мальчика, который умирает от 4 стадии рака, приняли в ряды полиции. Это была его мечта 04
В Черновцах 10-летнего мальчика, который умирает от 4 стадии рака, приняли в ряды полиции. Это была его мечта 05

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Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Те що відрізняє нас від кацапів
  • Igor Lemke dd5e2437
    Зворушливо.......
  • Скромный Кролик
    мне кажется, он выздоровеет. Где-то была новость, что вот так тоже пацан умирал и мечтал полетать на самолете. И любители из аэроклуба местного покатали его на маленьком частном самолете. На него это так подействовало, что он выздоровел. У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 2620 Желаю Сашку Божьей помощи и выздоровленения.
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