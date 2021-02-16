Приговор по расстрелам на Майдане может быть уже в этом году, - Венедиктова. ВИДЕО

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года. По ее словам, в 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генпрокурор заявила в своем видеообращении.

"На днях Украина будет чтить память Героев Небесной Сотни. Перед нами - правоохранителями, общество ставит закономерный вопрос о результатах расследования трагических событий на Майдане: убийств, похищений, преследований, злоупотреблений, препятствований мирным протестам. Наш долг - наконец дать исчерпывающие законные ответы, и мы над этим постоянно работаем.

"Дела Майдана" - дело чести для Офиса Генпрокурора и мы постоянно отчитываемся о каждом важном процессуальном шаге и судебном решении в производствах, к которым приковано внимание общества", - сообщила она.

Как отметила генпрокурор, в прошлом году ведомство значительно активизировало следствие в этих процессах: "Под процессуальным руководством прокуроров сообщено о подозрении 42 лицам - это втрое больше, чем в 2019 году. Среди них 24 работника органов внутренних дел, трое прокуроров, пятеро судей, десять гражданских лиц".

"По результатам рассмотрения ходатайств прокуроров профильного Департамента, на протяжении последнего года следователями судьями избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 31 подозреваемого, из которых 25 - бывшие правоохранители, 4 - бывшие чиновники, 2 - гражданские лица. Эти гражданские, кстати, подозреваемые в убийстве правоохранителей и покушении на убийство военного. Подчеркну, следствие всесторонне расследует все факты преступлений во время Майдана, - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что это решение суда, дают стороне обвинения процессуальную возможность начать отношении подозреваемых процедуру экстрадиции и обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

"20 таких разрешений получено за последний год. Специальное досудебное расследование, то есть заочное, теперь осуществляется относительно 10 бывших сотрудников полка "Беркут", которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 г. умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений.

Только за два последних месяца судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении 6 бывших высокопоставленных должностных лиц и 2 правоохранителей, которые занимали руководящие должности как раз в производстве относительно наиболее кровавых дней революции Достоинства - с 18 по 20 февраля 2014 года.

Заочное следствие разрешено в отношении бывших председателя Службы безопасности Украины и его первого заместителя - руководителя Антитеррористического центра при СБУ, министра обороны Украины, Министра внутренних дел Украины и его заместителя, командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины и других подозреваемых в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 г. незаконного препятствования проведению митингов, превышении власти и служебных полномочий, умышленных убийств 62 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений 92 лицам, террористического акта, а также дезертирства", - сказала она.

Кроме того, по словам Венедиктовой, досудебное расследование в отношении бывших чиновников, скрывающихся от органов следствия и суда, позволит установить всех лиц, которые в эти дни 7 лет назад отдавали явно преступные указания и приказы сотрудникам правоохранительных органов о безосновательном и незаконном применение спецсредств, техники и огнестрельного оружия для силового противодействия акциям протеста в центре Киева, что привело к массовым жертвам как среди митингующих, так и правоохранителей, а также завершить следствие и направить дело в суд.

Также она отметила, что специальное досудебное расследование в отношении 2 гражданских лиц, подозреваемых в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также умышленном убийстве Вербицкого, завершено, и 11 февраля 2021 г. обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной процедуре, так называемой "заочке".

Всего прокурорами Офиса Генпрокурора совместно со следователями ГБР за этот год в суд направлено также в три раза больше, чем в прошлом, обвинительных актов - 27 относительно 40 человек. Впервые в 2020 году по делам Майдана прокурорами получено разрешение суда на заочное судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению "беркутовца" в превышении власти и служебных полномочий во врем событий 1 декабря 2013 г. на улице Банковой в г. Киеве.

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"Мы продолжаем постоянную работу по розыску подозреваемых. По делу похищения активистов Луценко и Вербицкого в марте 2020 г. удалось задержать двух гражданских участников преступной группировки, один из которых находился в международном розыске. Они сейчас под стражей, и обвинительный акт в отношении них уже в суде. Всего за совершение этих преступлений к уголовной ответственности по этому делу привлечено всего 15 человек, в отношении 4 человек дела рассматриваются судами, остальные объявлены в розыск", - сообщила генпрокурор.

По ее словам, поддержание публичного обвинения прокуроры Офиса Генерального прокурора пока обеспечивают в 95 судебных делах Майдана по обвинению 195 человек.

"Среди перспектив на этот год - завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции относительно расстрелов на ул. Институтской 20 февраля 2014 г.. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор к концу 2021-го.

В планах - начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства государства за события 18-20 февраля 2014 года, а также в отношении членов преступной организации так называемых "титушек", которые по заказу бывшего руководства МВД Украины похищали и пытали участников акций протеста, в том числе убили Юрия Вербицкого.

Для этого нам очень необходимо законодательно окончательно урегулировать процедуру "заочного осуждения", чтобы четко определить процессуальную категорию международного розыска и иметь возможность в полной мере на практике применять институт специального предварительного расследования и судебного разбирательства. На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2164 по этому вопросу. Прошу народных депутатов его поддержать", - подчеркнула Венедиктова.

Также, генпрокурор сообщила, что Офис генпрокурора инициирует сбалансирование и совершенствование уголовного процессуального законодательства, чтобы избавиться от многочисленных коллизий, препятствующих более результативному расследованию и которые негативно влияют на возможность сбора доказательств.

"Рассмотрение уголовных производств в судах слишком длительное и обусловливает крайне низкую результативность судебного разбирательства в виде приговоров. Но и здесь, несмотря на объективные и субъективные препятствия - перегрузка судов и процессуальные злоупотребления, мы должны идти к главной цели - наказать всех виновных, чтобы победили Справедливость и Закон, которые были идеалами и целями Революции Достоинства", - резюмировала Венедиктова.